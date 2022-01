Karin Tilborghs, boegbeeld van Den Eijkholt, zwaait af

LUYKSGESTEL - Karin Tilborghs zorgt met haar opgewekte verschijning dat het in gemeenschapscentrum Den Eijkholt in Luyksgestel op rolletjes loopt - met een portie humor. Nu haar pensioen in maart in zicht komt, is het tijd voor afscheid. Maar loslaten kan ze ‘haar kindje’ nog niet helemaal.

Een gemeenschapscentrum in een dorp is vaak een smeltkroes van inwoners en activiteiten. Dat is zeker het geval in Den Eijkholt waar verenigingen, dorpsraad, theater en allerlei inwonersbijeenkomsten ‘het trotse huis’ vullen. Dan is het eigenlijk niet verwonderlijk dat een eigen dorpskind daar al 25 jaar als beheerder aan het roer staat.

Echte Luyksgestelse

Karin Tilborghs werd geboren in het toenmalige postkantoor aan de Dorpstraat 35 in Luyksgestel en groeide daar als zevende in een gezin van tien kinderen op. Na banen bij de Gasunie in Eindhoven en een touringcarbedrijf in Bergeijk lonkte het beheerderschap bij het gemeenschapscentrum.

Wethouder Borrenbergs van de voormalige gemeente Luyksgestel, die toen op de rand van herindeling stond, benaderde haar in 1996 om zitting te nemen in het voorlopige bestuur voor het nieuwe centrum. Dat was toen in aanbouw. Toen de beheerderspost vrijkwam, hapte Tilborghs toe en solliciteerde ze. „Ik had ondertussen al de benodigde horecadiploma’s gehaald en was er wel klaar voor”, vertelt de nog altijd energieke duizendpoot van het gebouw. „Op 1 maart 1997 startte ik officieel als beheerder.”

Sinds jaren 80 bezig in de gemeenschap

Ze was in de jaren tachtig al een bezige bij in de dorpse gemeenschap, bij onder andere carnavalsvereniging De Stekkeraopers. „Ik trainde de dansmarietjes, deed grappige optredens tijdens de zittingen en was spreekstalmeester bij het 44-jarig bestaan. Bij de toneelvereniging speelde ik bij voorstellingen zoals Jungle Book.”

Quote Ik kan er makkelijk een boek mee vullen. Gelukkig kon ik het allemaal goed langs me af laten glijden Karin Tilborghs, scheidend beheerder Den Eijkholt

De scheidend beheerder kenmerkt zichzelf als een mensenmens. Altijd te porren voor een geintje, net als haar vader. „Samen met de vele vrijwilligers zorgden we voor veel gezellige activiteiten zoals op de Koninginnedagen.” Maar Tilborghs had ook altijd een luisterend oor voor bezoekers, die lief en leed met haar deelden. „Ik kan er makkelijk een boek mee vullen. Gelukkig kon ik het allemaal goed langs me af laten glijden.”

Blijven helpen

Als Gerard van Hove in maart de leiding in Den Eijkholt overneemt, zal de Luyksgestelse daar toch nog regelmatig over de vloer komen, maar dan in een andere rol. „Ik blijf hier als vrijwilliger helpen. Ik zal de contacten met de vrijwilligers en andere betrokken bij het gemeenschapscentrum wel gaan missen, maar het is tijd dat ik stop. Ik heb er alles uit gehaald wat erin zit.” De vrije tijd die ze straks krijgt, kan ze probleemloos vullen. „Met lezen, wandelen, fietsen en vakantievieren.”

Het jubileumfeest voor Tilborghs in Den Eijkholt vindt, vanwege de coronamaatregelen, op zaterdag 8 oktober plaats.