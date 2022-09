Karpers leggen massaal het loodje nu Grootmeer bij Wintelre droogvalt; ‘Niet erg, want in een ven horen geen vissen’

met video Afvalsor­teer­plaats in de buurt van chalets in brand op vakantie­park Kemperven­nen

WESTERHOVEN - Op vakantiepark De Kempervennen in Westerhoven is maandagochtend rond 04.00 uur brand ontstaan in de afvalsorteerplaats. Enkele containers zijn uitgebrand en de plaats kan als volledig verloren worden beschouwd.

