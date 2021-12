Kattenliefhebber Heidi Roosenboom opgelucht: ‘hotel’ in Bergeijk mag toch blijven

Hoe nu verder met de zwerfkat­ten bij 't Hofhuys in Bergeijk?

BERGEIJK - Dierenvriend Heidi Roosenboom ontfermt zich al jaren over de zwerfkatten die rondlopen bij 't Hofhuys in Bergeijk. Het is echter onzeker of ze dat mag blijven doen van terreineigenaar Wooninc. En dat baart haar zorgen. ,,Het liefst zou ik die katten allemaal mee naar huis nemen.”

18 november