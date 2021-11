KBO Lage Mierde haalt al zestig jaar ouderen ‘achter de geraniums’ vandaan

Lage Mierde kende in 1960 een boerenbond en een vrouwenbond, maar ouderen zaten vooral thuis bij de kachel. Het oprichten van een lokale KBO-afdeling bracht daar verandering in waardoor de huidige generatie ouderen ook na het pensioen nog kan genieten. ,,Maar dan wel graag een aantal verse bestuursleden”, zegt bestuurslid Femy Vriens (83) die Lage Mierde dertig jaar terug ontdekte en er nu nooit meer weg wil.

Quote Vader werkte keihard tot aan zijn pensioen, maar daarna dreigde er een groot gat. Pas met de KBO konden ze weer ergens naartoe en aan activitei­ten deelnemen Sjaan Boerekamp-van de Wouw

,,Mijn ouders Jo en Willeke van de Wouw brachten tien kinderen groot”, zegt Sjaan Boerekamp-van de Wouw (71). ,,Vader werkte keihard tot aan zijn pensioen, maar daarna dreigde er een groot gat. Pas met de KBO konden ze weer ergens naartoe en aan activiteiten deelnemen. Aanvankelijk werd er elk jaar een toneelstuk rond de kerstperiode opgevoerd. Dat doen we niet meer, maar er kwamen veel andere activiteiten in de plaats, zoals dansen, fietsen, wandelen, kienen en kaarten. Nu zijn het vooral de zeventigers die zich aanmelden en we merken dat er in die leeftijdsgroep nog veel fitte ouderen zijn.”

Gezamenlijk koken

,,We hebben ook een eetproject, waarbij alle ouderen één maal per maand een gezamenlijke maaltijd koken,” vult Femy aan. ,,Met vijftig deelnemers per keer is er zelfs een wachtlijst voor.”

Quote Voor mij is de KBO ook het middel om contact te houden met de mensen in het dorp Herman Sommers (74)

,,Voor mij is de KBO ook het middel om contact te houden met de mensen in het dorp”, zegt Herman Sommers (74). ,,Ik woon al ruim vijftien jaar in Lage Mierde, en voelde me vaak nog een buitenstaander. Maar door de gezamenlijke activiteiten leer je de mensen beter kennen en hoor je er meer bij.”

KBO Lage Mierde heeft haar thuisbasis in gemeenschapshuis De Ster, de activiteiten worden door de ruim honderd leden steeds goed bezocht en het meeste organiseren ze zelfstandig. Bij enkele activiteiten wordt samengewerkt met de KBO’s uit de buurdorpen Hooge Mierde en Hulsel en soms zelfs Reusel.

Het optreden van de Parelmuzikanten op 12 december (vanaf 13.30 uur) kan door iedereen bijgewoond worden, vooraf aanmelden is wel nodig (tel 013-05092377). De entree is er vijf euro. De feestweek vindt in april plaats.