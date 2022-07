Kees (75) uit Oirschot voltooit triatlon: ‘Leeftijd is maar een getal’

Triathlon wordt vandaag de dag officieel als triatlon geschreven. Het zal Smetsers worst wezen. Hij wacht nerveus op de start van de wedstrijd. De man uit Middelbeers is met zijn 75 jaar veruit de oudste deelnemer in Oirschot. ,,Heb een hekel aan dat zwemmen”, zegt hij voor de 1/4de triatlon, waaraan 97 mannen en 21 vrouwen deelnemen.

,,Ik kan er ook niks van. Mijn vader leerde me zwemmen in de Beerze. Nou ja, zwémmen. Het is meer spartelen. Let maar op, straks lig ik als enige nog in het water. Weet je wat het ergste is? De mensen aan de kant. ‘Volhouden, Kees!’, roepen ze. Alsof ik aan het verzuipen ben.”

Volledig scherm Kees Smetsers begint aan zijn triatlon in Oirschot. © Juan Vrijdag / DCI Media

Vernieuwd parcours

Het evenement wordt georganiseerd door zwemclub E.O.Z.C., fietsclub De Pedaleur en atletiekvereniging AV Oirschot. Het vernieuwde parcours is opgebouwd rondom de Stönner-Meijwaardbrug. De atleten komen door het buitengebied, maar ook door de dorpskern van Oirschot. Behalve de 1/4de triatlon wordt er een 1/8ste triatlon gehouden. En er vindt een 1/4de triatlon voor teams plaats.

De afstanden van de 1/4de triatlon zijn: 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10,6 kilometer hardlopen. Om 16.15 uur kan Smetsers eindelijk het water van het Wilhelminakanaal in. Honderden toeschouwers kijken toe. Eindhovenaar Feike Kanters heeft slechts 19 minuten nodig voor de zwemafstand. De lijdensweg van Smetsers eindigt 22 minuten later. Eenmaal uit het water, stapt-ie op zijn racefiets. Smetsers heeft geen hekel aan de fiets. ,,Maar het is ook niet dat ik er veel op train”, zegt-ie. ,,Ik fiets eigenlijk alleen maar naar de Jumbo.”

Smetsers voelt zich geen 75. ,,Leeftijd is maar een getal”, legt hij uit. ,,Je moet er wel wat voor doen. Ik loop drie keer per week hard. Altijd in het veld, nooit op de weg. Want dat is slecht voor mijn knieën. Ik zwem één keer in de week. Gruwelijk, zwemmen, maar het is goed voor mijn rug. En ik heb het al twintig jaar naar mijn zin met Angela. We doen veel samen. Een enkele keer dansen we. Maar dan trekt Angela werkschoenen met stalen neuzen aan.”

Marathon Eindhoven is volgende doel

Hardlopen, hét onderdeel van Smetsers. Na 1 uur en 10 minuten komt hij over de finish in de Molenstraat, waar het zwart ziet van de mensen. Hij is 3 uur en 28 minuten onderweg geweest. Winnaar Tony de Groot uit Boxtel heeft er 1 uur en 20 minuten mínder voor nodig. Hanneke van Breugel is de snelste vrouw. De Bestse wordt overall zestiende, een prestatie van formaat. Smetsers is bij de mannen 91ste geworden. ,,Het was genieten”, zegt hij. ,,En twee minuten onder de richttijd gebleven. Effe ontspannen, daarna ga ik me voorbereiden op de marathon van Eindhoven.”