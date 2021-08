Kees Smetsers als MijnED-fotograaf: ‘Moeder Natuur is mijn drijfveer’

Zijn liefde voor Moeder Natuur is heel groot. Kees Smetsers is opgegroeid op de boerderij van zijn ouders, in Spoordonk. Tijdens zijn jeugdjaren was het heel normaal dat hij meewerkte op de boerderij en het zware leven van zijn ouders wat lichter maakte. De liefde voor natuur en alles wat groeit en bloeit kreeg Smetsers dus met de paplepel ingegoten. ,,We hadden een moestuin en bijna alles wat we aten, was afkomstig van eigen kweek. Als de natuur ons niet goed gezind was, dan waren de gevolgen direct zichtbaar. Als de oogst goed was, dan gebeurde het tegenovergestelde. Zo leerde ik als jong kind de waarde van de natuur kennen. Doordat een deel van de jeugd nu in weelde opgroeit, heeft dat tot gevolg dat zij steeds verder van de natuur komt te staan. Dat vind ik jammer, want de natuur is naar mijn mening de basis van ons leven.”