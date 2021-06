Keizer in wacht, oud-vendelier en gildebroeder samen 160 jaar lid van Sint Annagilde Westerhoven

Zondag worden keizer in wacht Grard Hoeks - die al zestig jaar gildebroeder is - en Gerrit van der Heijden en oud-vendelier Henk Heijmans die al vijftig jaar bij deze club zijn, gehuldigd.

,,Ik werkte destijds bij de smid en ik zag altijd dat ze tijdens de teerdag van café naar café gingen in het dorp en dat vond ik wel gezellig. Daar wou ik ook wel bij”, zegt de 80-jarige Grard Hoeks. Dat hij niet alleen de gezelligheid zocht van het gilde, maar volgens hoofdman Frans van Kruijsdijk ook nog ‘ne goeie schutter is’ leverde hem drie keer de koningstitel op en hij werd daarmee keizer in de wacht, omdat het gilde sinds 2008 al een keizer heeft met Peter van Gerven. ,,We hadden in die tijd niks, alleen een mantel en een oude trom.” Hoeks heeft totdat hij de handboog niet meer kon spannen altijd met de handboog geschoten en daarna met het geweer. Met het geweer werd hij drie keer koning (2008, 2012 en 2016). ,,We maakten altijd zelf de kogels”, weet hij. ,,Ik vind het niet erg dat ik nog niet de keizer ben. Ik hoop dat Peter nog lang blijft leven. Het gilde had in die tijd toen ik erbij ging geen goeie naam. Er werd veel gedronken, daarom ging ik erbij.”

Van vader op zoon

Gerrit van der Heijden werd door zijn vader de veekoopman die ook Gerrit heette bij het gilde gehaald. ,,Ik moest er ook bij, omdat ons vader er ook bij was”, zegt de 75-jarige Van der Heijden die nu bij Lunetzorg in Bladel verblijft. In Westerhoven is hij bekend, omdat hij vaak met zijn blinde broer Seles op een tandem rondfietste in het dorp. Volgens Van Kruijsdijk hebben de drie jubilarissen in 2001 veel meegeholpen bij de bouw van de schuilhut die ‘Be Harrie’s’ heet en genoemd is naar de oud-hoofdman Harrie Smolders. Diens kleindochter en jongste lid Ilse Smolders is nu de enige vendelier als opvolger van Henk Heijmans. ,,We krijgen er geen jongeren bij. Dat is ons probleem”, zegt de bezorgde hoofdman (79).

Quote Ik ben erbij gegaan om de tradities in stand te houden. Dat is een van mijn drijfveren Henk Heijmans

Henk Heijmans (66) is ook al 50 jaar bij het gilde. ,,Ik kwam erbij om als jonge jongen tot vendelier te worden opgeleid. Samen met Henri van Beek, Kees Smolders en Martien Bekkers werd ik opgeleid door een Hebing uit Riethoven.” Diens voornaam weet hij niet meer. ,,Ik was toen 15 jaar, maar je mag pas vanaf je zestiende gildebroeder worden. Vandaar. Ik ben erbij gegaan om de tradities in stand te houden. Dat is een van mijn drijfveren.” Meer dan 40 jaar was hij vaak de enige vendelier van het gilde die op het Westerhovense kerkplein ten overstaan van het kerkelijk gezag ( de pastoor) en het wereldlijk gezag ( de burgemeester) het vendel zwaaide.

Zaterdag is om 19.00 uur de gildemis in de Westerhovense parochiekerk. Zondag worden om 12.00 uur de drie jubilarissen gehuldigd in gildehuis ’t Wapen van Westerhoven. Daarna is het vanaf 14.00 uur koningschieten.