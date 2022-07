Keizerlijk stuwrecht komt boven water bij de Spoordonkse watermolen

Het boek concentreert zich vooral op de periode dat de vader van Emile, Sjef van Esch, de watermolen wist te behouden. Ook de tijd dat Emile de molen restaureerde tot een weer operationele watermolen en daarna uitbreidde met een bezoekerscentrum komt aan bod.

Kuijpers: ,,Uit interesse in de watermolen en om in een saaie coronaperiode toch bezig te blijven, interviewde ik vanaf januari 2021 Emilie van Esch.” Die had toch weinig om handen omdat het bezoekerscentrum dicht was vanwege de coronamaatregelen. Kuijpers maakte hij al een film over de watermolen, te zien op de site oirschotsheem.nl. De auteur hield tientallen gesprekken en kreeg informatie over de recente geschiedenis van de watermolen. ,,Ik kreeg steeds meer respect voor de vasthoudendheid en prestaties van zijn vader en van Emile.”

26 jaar en eigenaar van een molen

Emile van Esch werd in 1984, op 26-jarige leeftijd, trotse eigenaar van de molen. Voordat dat zover was heeft er heel wat water door de Beerze moeten stromen. Dat staat uitgebreid beschreven in het boek, dat mede tot stand kwam door de molenaar, stichting De Vijf Wachters (een samenwerkingsverband tussen de Oirschotse en Beerse heemkundekringen, red.) en de Melis van Beek Stichting.

Van Esch:,, De watermolen is al eeuwenoud, hij stond hier al in 1320. Ik ben van de vierde generatie molenaars Van Esch. De molen is enorm van belang geweest voor de ontwikkeling van Spoordonk en het gebied eromheen. Ik ben trots op deze unieke plek. Het is onderdeel van een groot stuk erfgoed en ligt in een prachtig natuurgebied.”

Stuwrecht verleend door een keizer

De beheersing van het waterpeil werd bepaald door de molen. Van Esch: ,,Het stuwrecht dat nu nog steeds op de watermolen zit, is in 1505 gegeven door Keizer Karel V. Dat bleek uiteindelijk heel belangrijk voor behoud van de molen. Toen ik eigenaar werd, was ook duidelijk de opdracht dat de watermolen gerestaureerd moest worden. Wat daarbij kwam kijken wist ik toen nog niet. Uiteindelijk hebben provincie en gemeente gezien wat het belang van de watermolen is.”

De molenaar zou eigenlijk ook graag zien dat de inwoners van Spoordonk en omgeving zien hoe belangrijk de watermolen was en is. ,,Het gebruik van de watermolen, het leren werken met de molen, dat geef ik door aan mijn zoon. Zo geef ik een stukje uniek erfgoed door, dat is toch leuk? Daar ben ik wel mee bezig ja, om die toekomst te borgen.”

Verhalen over de keizer, een verdwenen paard, de boomstammen op het water voor de Oirschotse meubelindustrie, Karel Appel en café Marietje, het staat allemaal beschreven in het boek. Dat is voor 5 euro te koop is bij de watermolen, bij TIP Oirschot in het Oude Raadhuis, ’t Bint aan de Markt, de Primera in De Loop en De Klumpkes in Middelbeers.