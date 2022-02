Kempen clustert zeven carnavalsoptochten met Pasen, ook de grote Kempenoptocht in Hapert

Geen eigen rekenkamer: Asten en Someren willen niet onnodig geld rondpompen van burgers, Deurne en Bladel zijn voor ‘onafhanke­lij­ke ogen’

ASTEN - Het slaat nergens op om geld te steken in onderzoeken waarvan het nut en noodzaak niet bewezen zijn. Bekritiseerde politici uit Asten en Someren zetten die centen liever in op relevante momenten; Deurne en Bladel kiezen na twee jaar overleg juist voor extra controle door onafhankelijke ogen en oren en hebben geld apart gezet.

