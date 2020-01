Kempen vrezen drukke A67 met aansluiting N69 bij Oeienbosch

EERSEL - De Kempengemeenten maken zich ongerust over nieuwe fileproblemen op de A67 als de aansluiting van de N69 bij Oeienbosch eenmaal is gerealiseerd.

De oplossingen zijn onderweg, maar nieuwe problemen ook. Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel en Bergeijk maken zich grote zorgen over de nieuwe aansluiting bij Oeienbosch ('Veldhoven-West') op de A67. Hier takt straks de N69 aan die het verkeer weg moet houden uit Valkenswaard, Aalst en Waalre.

De nieuwe op- en afritten bij Oeienbosch hebben de volle aandacht van de Kempengemeenten, die de A67 dwars over hun grondgebied zien gaan. De Bladelse wethouder Wim van der Linden, voorzitter portefeuillehoudersoverleg mobiliteit de Kempen, geeft de zorgen weer. ,,De N69 haalt veel verkeer weg uit Valkenwaard en Waalre, dat is ook de bedoeling, maar dat landt uiteindelijk wel allemaal bij Oeienbosch.''

Veldhoven

Dat is niet het enige. Oeienbosch wordt voor werknemers van het snelgroeiende ASML de westelijke mogelijkheid om Veldhoven binnen te komen of te verlaten. Verder komt hier ook het verkeer uit Veldhoven-West zelf op uit. ,,Er komt nogal wat bij elkaar'', zegt Van der Linden. ,,Oeienbosch ligt op 3,5 kilometer van knooppunt De Hogt. Daar is het op zich al heel druk.''

Net voor kerstmis presenteerden de Kempen een pakket aan maatregelen om de Kempen bereikbaar te houden. Enkele onderdelen daaruit zijn een tijdelijke parkeerterrein van 3800 plaatsen op landgoed Duynenwater (voorheen E3-strand), een betere fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven en het tegengaan van sluipverkeer in de Kempen. Martin Wouters is als adviseur bij de mobiliteit in de Kempen betrokken. Hij noemt het pakket een samenhangend geheel aan maatregelen, in samenwerking in de Kempen tot stand gekomen. ,,Je weet dat er knelpunten komen. Het verkeer op de wegen neemt nu eenmaal toe.''

Stroom Belgisch verkeer is zorgenkind

Dat laatste verwacht ook de Eerselse wethouder Steven Kraaijeveld, portefeuillehouder mobiliteitspakket. ,,De stroom van Belgisch verkeer vanaf de grens tot Eindhoven is een zorgenkind. We willen graag voorkomen dat de A67 dichtslibt. Iedere onderbreking zorgt voor opstoppingen. ASML is dan weer een ontwikkeling op zich, waar we weinig invloed op hebben.''