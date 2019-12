Kempen wil 1,25 miljoen Brainportgeld binnenslepen

De Buitengaan­der en Hoefzicht in Westerho­ven onder één paraplu

10 december WESTERHOVEN - Westerhoven is per 1 januari 2020 een nieuwe vereniging rijker, al zullen de leden er weinig van merken. Vereniging Collectief Westerhoven brengt de Buitengaander en Hoefzicht bestuurlijk bij elkaar. Het is de bedoeling dat meer verenigingen uit het dorp in de toekomst gaan aansluiten.