Kempen wil weten waar armoede zit

Oproep Uitstapje naar Engeland? Of nog maar even niet?

11:10 EINDHOVEN - Nu de brexit-deal is afgeserveerd heerst er veel chaos en onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook daarbuiten. Weerhoudt een harde brexit je van een tripje naar Engeland? Of stel je dat uitstapje maar even uit? Het ED wil weten waarom.