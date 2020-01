Kempenagenda maakt Reusel-De Mierden niet blij

Van der Heijden kon weinig ‘liefde’ terugvinden in het document. De agenda gaat alleen maar uit van veilige opties. Mooie ambities op papier, maar hoe gaat dat er in de praktijk uitzien, vroeg hij zich af. Fiona Bijl (PvdA) zei niet te kunnen geloven in het proces. ,,De agenda komt een jaar later dan gepland en geeft alleen aan wat we willen, maar niet hoe.”

Verschil tussen Samenwerking en PvdA was wel, dat de eerste partij voor zou stemmen (evenals CDA en VVD) en de laatste tegen. Van der Heijden lichtte dat toe. ,,Uit onze inbreng spreekt één klank: scepsis. Maar die vinden we niet doorslaggevend om tegen te stemmen. We zijn niet gelukkig met die agenda. We hadden gehoopt op belangrijke stappen. Als we tegen stemmen, trekken we eigenlijk de stekker eruit. Dat is het ons niet waard.”