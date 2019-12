Kempenagenda splijt raad Bladel

BLADEL - In navolging van de collega’s in Bergeijk en Eersel diende ook de Bladelse D66-fractie een motie in om de Strategische Kempenagenda aan te passen. In Bladel kreeg D66 echter alleen de VVD-fractie mee.

,,In Eersel is de motie al aangenomen en in Bergeijk gebeurt dat vanavond”, wist Dorus Daris van de eenmansfractie. ,,Bijzonder dat de motie daar aangenomen wordt en hier niet. Misschien moeten we toch eens kijken hoe we de samenwerking kunnen verbeteren als we hier in de gemeente Bladel weer dwars gaan liggen.”

Daris beschreef, dat de werkwijze ook eerder al zijn goedkeuring niet kon dragen: ,,Toen de raad vorig jaar koos voor een zelfstandig Bladel, was er een truc nodig om de provincie daarmee in te laten stemmen. Dat werd de Strategische Agenda. Wij waren er toen al op tegen en we zijn in de loop van het traject niet enthousiaster geworden”, legde Dorus Daris uit.

D66 ziet het stuk vooral als een opsomming van de ‘wat’-vraag, terwijl het in de ogen van de partij gaat om de manier waarop de samenwerking vorm krijgt: ,,Met de inhoud van de samenwerking is niet zoveel mis. Op veel vlakken wordt al samengewerkt”, aldus Daris. Hij diende een motie in waarin hij opriep tot betekenisvol samenwerken, ook op raadsniveau. De praktijk moet in zijn ogen beschreven worden, waaronder de wijze waarop de democratische besluitvorming gegarandeerd is.

Portefeuillehouder burgemeester Bosma adviseerde hem, om de behaalde resultaten te omarmen: ,,Kijk positief naar wat er gebeurt in de Kempen. Dat is veel. We hebben een aantal gemeenschappelijke regelingen en die gaan goed”, argumenteerde hij. ,,Uniformiteit of meer ‘couleur locale’. Dat is uw keuze. U kunt zelf uw ambities kiezen. Alleen gaan je sneller. Samen kom je verder”, hield hij de raad voor.