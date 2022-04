Kempenaren (beter) leren rekenen, lezen, schrijven en computeren; DigiTaalhuis de Kempen gaat samenwerken met Stichting Leergeld

Festival­vlog­gers Anouk en Imara bouwen aan hun imago: ‘Als we het te warm vinden, dan zeggen we het ook’

EINDHOVEN/SOMEREN – Wat zes jaar geleden begon als grap, is uitgegroeid tot een heus fenomeen in de hardere stijlen-scene. Met ‘The Aftervlog’ willen Imara de Haan (26) en Anouk Helmink-van Berlo (28) kijkers festivals laten meebeleven vanuit de bezoekerskant. Dat valt, ook in het buitenland, erg in de smaak.

12 april