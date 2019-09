Kempenbranie is ‘gevalletje lange adem’

De klinkende resultaten van IJsland willen de Kempengemeenten ook wel. Daar daalde het percentage jongeren dat in dertig dagen een keer dronken was van 42 naar 5 procent tussen 1998 en 2017. In Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden is ook heel wat winst te halen, blijkt uit een onderzoek in het najaar van 2018 onder 600 jongeren van 15 en 16. Van hen had 67 procent in de maand ervoor alcohol gedronken en een kwart was zelfs dronken geweest. De deze week gestarte campagne ‘Kempenbranie’ - branie als in: het lef om in te gaan tegen de geijkte gewoonten - moet het tij keren.