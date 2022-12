KempenEnergie heeft nu een eigen locatie op industrieterrein Hapert: ‘We zijn laagdrempelig en onafhankelijk’

HAPERT - De Kempen energieneutraal. Dat is het doel van de vereniging KempenEnergie. Afgelopen vrijdag werd een eigen vergader – en cursusruimte EnergieLab De Kempen in gebruik genomen.

,,Wij denken dat we in de Kempen mans genoeg zijn om de energievoorziening zelf te bepalen. Besparen en duurzame energie opwekken. Allebei. Van onderaf. Beginnen bij de inwoners.”

Dat zegt bestuursvoorzitter Ad van de Ven. In 2013 startte hij met een vijftiental medestanders het burgerinitiatief KempenEnergie. Tien jaar later kijkt hij met trots naar de organisatie. Negenhonderd Kempenaren zijn lid. Vijfenveertig enthousiaste vrijwilligers kunnen worden ingezet voor verschillende projecten.

Quote Zodra het dichtbij komt gaan mensen reageren Ad van de Ven, voorzitter KempenEnergie

Energiecafé’s

Energiescans en monitoring, binnenklimaatscans, energiecafé’s , collectieve zonnedaken, deelauto’s, buurtaccu’s en advies aan het MKB. Het is maar een greep uit de activiteiten waar KempenEnergie zich mee bezig houdt. In de vijf Kempengemeente (op maandag in Eersel en op zaterdag in Bladel, Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden) is een Energieloket geopend om inwoners te adviseren.

De ledengroei is een indicatie van de betrokkenheid, stelt van de Ven. ,,Zodra het dichtbij komt, gaat men reageren. De stop van gaswinning in Groningen en de oorlog in Oekraïne zorgden voor een piek in de ledengroei. In het laatste kwartaal kwamen er honderd leden bij.”

Collectieve zonnedaken

Medebestuurslid Gert van den Oosterkamp vult aan: ,,We zijn laagdrempelig en onafhankelijk. We hoeven niks te verkopen. We laten zien wat mogelijk is. Deelnemers de weg wijzen en ontzorgen met deskundige adviseurs. Veel van hen hebben hun sporen in het bedrijfsleven al verdiend.”

Ook de vijf gemeenten hebben de voordelen van KempenEnergie ontdekt. In de ogen van Van den Oosterkamp zijn zij een belangrijkste schakel: ,,Ze moeten beleid ontwikkelen en burgers voorlichten. Wij kunnen uitvoeren.”

Gratis energiescan

Zo schakelen drie gemeenten zijn organisatie in in het kader van energiearmoedebestrijding. Bewoners die steun krijgen, krijgen ook een gratis energiescan. ,,Ook het binnenmilieu kunnen we meten. Niet alleen isolatie, maar ook ventilatie is belangrijk”, aldus Ad van de Ven.

Om alle kennis en ervaring te bundelen, te coördineren en te versterken is EnergieLab De Kempen in bedrijfsverzamelgebouw ‘Broedplaats’ aan de Industrieweg in Hapert van belang. Gert van den Oosterkamp: ,,We hebben door corona veel ervaring op kunnen doen met onlinebijeenkomsten, maar elkaar fysiek ontmoeten is prettig. En er is behoefte aan. De agenda loopt al vol.”