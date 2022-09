Kempenfestival was een begrip: ‘Met bier en feestbands trek je geen vierduizend bezoekers meer’

Een afzakkertje met Rowwen Hèze, de bandleden bleven gezellig hangen, brouwerij InBev die in de avond de biertanks moest komen bijvullen omdat de bodem van de tanks in zicht kwam en het regelen van een slaapplek voor een Duitse DJ en zijn hond, wat uiteindelijk lukte. Hoe langer Ron Flipsen (38) en Ruud Koolen (31) samen zitten hoe meer anekdotes naar voren komen over het Kempenfestival. Flipsen was in 2007 één van de medeoprichters van stichting Samenwerkende Carnavalsgroepen Eersel, dat het festival organiseerde. Koolen sloot later aan.