Kempengemeenten blij met extra eisen huifkar

EINDHOVEN - Gemeenten in de Kempen staan positief tegenover de extra voorwaarden die huifkarverhuurders zichzelf willen opleggen. Tegelijkertijd is Veilig Verkeer Nederland (VVN) kritisch op het fenomeen van boerenovertrek.

Extra voorwaarden en eisen, zoals bijvoorbeeld een verplichte jaarlijkse keuring van de huifkarren, zijn een ’goede toevoeging’ op het huidig beleid, zo laten de gemeenten Oirschot, Eersel en Bergeijk desgevraagd weten. Gemeenten kunnen tot op zekere hoogte nu al zelf bepalen welke voorwaarden ze verbinden aan een ontheffing. Die is nodig om überhaupt met een huifkar met trekker de weg op te mogen.

De boerenovertrek - een typisch Kempisch fenomeen waarbij een verhuizend stel met vrienden en bekenden per huifkar - al alcohol nuttigend - van café naar café trekt, wordt steeds populairder. Twee weken geleden kwam het fenomeen plotseling in het nieuws door een ongeval met een huifkar in Middelbeers. Een van de inzittenden, de 20-jarige Rob van Straten uit Oirschot, kwam tijdens een zo'n rit ten val en raakte zwaargewond. Vorige week overleed hij aan de gevolgen. De precieze toedracht van dat noodlottig ongeval is formeel nog niet bekend, de politie heeft het onderzoek nog niet helemaal afgerond.

Wildgroei

De aanleiding om extra voorwaarden te stellen aan huifkarverhuur was de wildgroei die de verhuurders zien ontstaan, zo liet Ad Verstijnen uit Hooge Mierde deze krant onlangs weten. Die wildgroei wordt overigens niet door alle Kempengemeenten erkend. Bergeijk heeft dit kalenderjaar bijvoorbeeld drie ontheffingen aan verhuurders verleend, terwijl Oirschot vijf ontheffingen voor onbepaalde tijd telt. In Eersel is sprake van zes ontheffingen en is er één nieuwe aanvraag in behandeling.

In Oirschot geldt nu al als eis dat doorgaande wegen zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Ook mogen de huifkarren met trekkers in die gemeente niet over provinciale wegen rijden en mag er niet in het donker worden gereden. Een aantal huifkarverhuurders nam vorig jaar het initiatief om in overleg met vier Kempengemeenten gezamenlijk strengere eisen aan die verhuur te verbinden.