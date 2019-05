Kempengemeenten gaan zelf jeugdhulp aanbieden

Dit meldt Janny Koppens, bestuurder zorg en welzijn van vakbond FNV. De vijf Kempengemeenten bevestigen dat een voorstel van deze strekking op 18 juni wordt besproken in het dagelijks bestuur van hun onderlinge samenwerkingsverband. De zorgwethouders willen nu nog geen uitleg geven over wat ze precies willen en waarom. ,,Dat zou niet zorgvuldig zijn. Die vraag komt te vroeg", laat wethouder Manon Theuws van Bergeijk weten.

Vorige maand werd bekend dat ook Asten, Laarbeek en Someren stoppen met het inhuren van jeugd- en gezinscoaches via zorginstellingen uit de regio. Die zijn nu nog in dienst van zorginstellingen als Zorgboog, LEV Groep en Mee. De Peelgemeenten willen hen onderbrengen bij hun samenwerkingsverband: dat zou de politiek beter in staat stellen hen aan te sturen. Deurne en Gemert-Bakel zetten jeugd- en gezinscoaches met ingang van 2020 op de eigen loonlijst. Wethouder Marnix Schlösser van Deurne benadrukte eerder dat dit beter was dan een aanbesteding, waarbij mensen met wisselende zorgaanbieders - en dus wisselende hulpverleners - te maken krijgen.

Koppens hoorde over de plannen in de Kempen via jeugdhulpverleners daar. ,,Zij maken zich zorgen: wat betekent dit voor hun werk, hun contract, voor hun jongeren?", zegt Koppens. ,,In Deurne wilde de gemeente dat mensen solliciteerden op wat eigenlijk hun eigen functie is, waarbij de gemeente aanvankelijk slechts een half jaar-contract bood. Dat laatste in inmiddels gelukkig van tafel."

Veel gemeenten in Nederland worstelen met tekorten op jeugdzorg - vandaar ook de noodkreet van de VNG. Koppens neemt aan dat de Kempengemeenten denken dat de koersverandering ertoe zal leiden dat ze de kosten beter in de hand houden. ,,Maar het optuigen en in stand houden van een eigen uitvoeringsorganisatie kost juist meer geld."