Kempengemeenten schaffen bus aan voor mobiele jeugdzorg

BLADEL - De vier Kempengemeenten hebben een bus gekocht die ze inzetten voor jeugdzorg. Deze mobiele dienstverlening in alle kernen van de Kempen komt naast de inzet van jeugdcoaches die al in het Kempische voortgezet onderwijs te vinden zijn.

Die begeleiding wordt geboden op het Pius X-College in Bladel, het Rythovius College in Eersel en Were Di in Valkenswaard. Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Eersel hebben van het Rijk extra geld gekregen dat ze mogen inzetten voor jeugdzorg.

,,We hebben besloten die bedragen bij elkaar te leggen", zegt de Bladelse wethouder Wim van der Linden in een toelichting. In totaal gaat het om zo'n 40.000 euro. ,,Onze coaches hebben altijd al jeugd ontvangen in klaslokalen op de scholen. Nu komt daar nog wat bij. Ze gaan ook zelf op bezoek bij de jeugd in de dorpen.”

Ergens bij een veldje

De bus maakt het bovendien mogelijk dat ook de kleine kernen in de Kempen bezocht worden. ,,De jongeren gaan vast weer graag naar school als dat mag, maar praten over problemen doen ze toch het liefst ergens buiten. Ik verwacht dat de bus nogal eens ergens bij een veldje of zo zal staan. Dat is een mooie plek om samen in gesprek te gaan. Je moet daar gaan staan waar de jeugd te vinden is, lijkt mij”, aldus de wethouder.

Van der Linden spreekt van een mooi initiatief. ,,Het is erg laagdrempelig en daardoor een mooie aanvulling op wat we in de Kempen al bieden", zegt hij tot slot.