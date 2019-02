Kempengemeenten: snel meer (betaalbare) woningen

Dat staat in de gezamenlijk Kempische visie op wonen voor de periode 2019-2023 die Eersel, Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden gezamenlijk hebben opgesteld. Deze gemeenten verwachten dat er in de volgende tien jaar-meer dan gemiddeld in Nederland- grote behoefte is aan nieuwe woningen in de Kempen, onder invloed van de sterke economische groei in de Brainport-regio. Op basis van het meest rooskleurige economische scenario zouden er in het komende decennium 2440 woningen bij moeten komen.