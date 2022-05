Kempengemeenten zetten project Kempenbranie voort, jeugdigen drinken nog steeds te veel

De proefperiode van Kempenbranie, dat in 2018 is begonnen, is afgesloten. Het gaat om een initiatief van het Trimbos Instituut waar meerdere gemeenten aan deelnemen. Het gebruikte model komt uit IJsland waar dit twintig jaar geleden is ingevoerd. Het gebruik van middelen onder de IJslandse jeugd is sterk gedaald. De jonge IJslanders behoren nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa.

Quote Kempische jongeren zijn nog altijd stevige drinkers zijn, maar grijpen iets minder snel naar de alcohol dan twee jaar geleden.

Vorig jaar bleek dat Kempische jongeren nog altijd stevige drinkers zijn, maar dat zij iets minder snel naar de alcohol grijpen dan twee jaar geleden. Er werd geconcludeerd dat dat wellicht het eerste, voorzichtige succes zou kunnen zijn van de IJslandse aanpak tegen alcohol-en drugsgebruik. Het is niet uit te sluiten dat dat ook een effect is van de coronacrisis.

De respons is steeds hoog

Kempenbranie is een project van lange termijn. Er wordt met meerdere partners samengewerkt. De basis is een vragenlijst die leerlingen van de vierde klassen in de Kempengemeenten elke twee jaar invullen. De respons is steeds hoog. De resultaten worden snel verwerkt en teruggekoppeld naar de partners.

Er is een uitvoeringsplan opgezet voor dit jaar en volgend jaar. Daarin zitten allerlei kleinere projecten. In een ervan wordt eenzame jongeren geleerd sociaal sterker te worden. Een andere is een training waarin jongeren veel beter met stress leren omgaan. Verder hoort er nog een apart onderzoek bij naar het welbevinden van leerlingen op school.

De scholen vormen een belangrijke schakel

De maatregelen zijn niet alleen gericht op de jongeren zelf, maar ook op hun omgeving. De effecten daarvan zijn pas op langere termijn zichtbaar. Hoewel er op zo'n korte termijn nog geen resultaten zijn, vinden de partners de ervaringen nu al positief. Door het project is een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen scholen, jeugdcoaches, de GGD en Novadic-Kentron. De scholen vormen daarin een belangrijke schakel, omdat dat plekken zijn waar jongeren overdag zijn. Het Pius X College in Bladel en het Rythovius College in Eersel hebben aangegeven enthousiast te zijn over de aanpak.