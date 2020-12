Kempengemeenten zoeken nieuw bedrijventerrein

Dat zegt de Bladelse wethouder Fons d’Haens desgevraagd in een reactie op het stuk ‘Kempische bedrijvenambities en -afspraken’ van Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Eersel. De reden daarvoor is dat de provincie wil weten hoe de gemeenten aankijken tegen de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Bestaande terreinen kunnen verbeterd worden. Dat gebeurt ook al. Daarnaast stemmen de Kempengemeenten hun plannen af binnen Brainportverband. ,,We zien dat de economische groei van Brainport doorzet en daar doet de Kempen goed in mee", zegt d’Haens.

Driekwart vol

Hij zegt dat het verstandig is vast na te denken over het reserveren van gronden voor een Kempisch Bedrijvenpark deel twee. Het huidige KBP is er voor bedrijven die groter zijn dan 5000 vierkante meter. Het terrein is nu voor driekwart gevuld. Naar verwachting duurt het een jaar of drie, vier voordat het KBP helemaal vol zit.

,,Dat zal misschien nog zo snel niet gaan, maar het duurt zeker een jaar of tien, twaalf aan ontwikkeltijd voordat je een nieuw KBP in gebruik kan nemen", zegt d’Haens. ,,In dat licht gezien is het niet verkeerd om het daar samen over te hebben.” De vier gaan voor een locatie die het beste geschikt is. Het is niet zo dat een gemeente ‘aan de beurt is’.

Eigen afslag Reusel

Terreinen die dicht bij de snelweg liggen, maken al gauw wat meer kans. Zo speelde voor het huidige KBP een belangrijke rol dat er een afslag aan de A67 kon komen. ,,Voor de logistiek is een goede bereikbaarheid van belang. Als er een goede, eigen afslag voor Reusel zou komen aan de snelweg, kun je je voorstellen dat een bedrijventerrein daar een optie is. Op zo’n zelfde manier kun je het hebben over een terrein bij Meerheide. Eersel heeft zo'n afslag al.”

d’Haens schat dat de Kempengemeenten over circa vijftien bedrijventerreinen beschikken. ,,Daar zitten grote bij zoals Kleine Hoeven (Reusel), De Sleutel (Bladel), Meerheide (Eersel) en Waterlaat (Bergeijk), maar ook wat kleinere. Die liggen vaak bij de kleine kernen, zoals bijvoorbeeld Leemskuilen in Westerhoven. Sommige liggen er goed bij en bij andere proberen we verbeteringen te treffen.”

Toevoeging

De Sleutel is van de jaren zestig, maar aanpassingen houden het bedrijventerrein bij de tijd. Verhuizingen en verplaatsingen zijn er altijd wel. ,,Als er ruimte is, proberen wij zo veel mogelijk een nieuw bedrijf te trekken dat een toevoeging is voor het bedrijventerrein. Je probeert het geheel vitaal te houden.”