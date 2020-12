Kempenmuseum in Eersel per direct dicht; ‘gezondheid oudere vrijwilligers waarborgen’

Astrid Moeskops uit Bladel organi­seert mountainbi­ke­t­ocht voor wensambu­lan­ce

10 december BLADEL - Mountainbikeliefhebbers kunnen het aankomend weekend weer eens het bos in voor een mountainbiketocht die geheel corona-proof gehouden wordt. Opmerkelijk voor de tocht: de organisatie is een eenmansactie van Bladelse Astrid Moeskops (48). Zij zet zich in voor de Wensambulance Brabant en hoopt met de actie een week later twee mille aan deze stichting te kunnen overhandigen.