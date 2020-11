Kempenmuseum in Eersel stapje dichterbij realisatie ambitieuze plannen

Oud en gedateerd is een beeld dat ontstaat als het over het Kempenmuseum De Acht Zaligheden gaat. Een museum waar enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers de boel draaiende houden, maar waar de bezoekersaantallen dalen.

Niet meer genoeg

Het museum geeft een beeld van het Kempische leven tot 1950, maar een klomp en een ploeg is niet meer genoeg om mensen te vermaken. Het museum moet vernieuwen om meer publiek te trekken. Daarom is in 2018 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstplannen van het Kempenmuseum. Daarbij is gekeken naar verschillende mogelijkheden.

De optie waarvoor is gekozen is dat het museum op huidige locatie aan de Kapelweg blijft, in combinatie met een bezoekerscentrum in de oude buitenschuur. De ingang gaat dan naar de achterzijde van het terrein en er komt een bijbehorende themaroute. Ook is er een aanpassing nodig van het museumprofiel, vernieuwing van de expositie en is er extra steun nodig voor marketing en communicatie.

Toonaangevend museum

Dat moet ervoor zorgen dat het museum klaar is voor de toekomst en door meer mensen wordt bezocht. In 2018 bezochten zo’n dertienduizend mensen het museum. Onderzoekers verwachten dat het bezoekerscentrum zo’n 35.000 bezoekers trekt, van wie er 28.000 een bezoek brengen aan het museum. Het museum heeft de ambitie om het toonaangevende museum in de Kempenregio te zijn.

Hoe het museum en bezoekerscentrum er precies uit komt te zien is nog niet precies duidelijk. Die plannen worden nog concreet uitgewerkt. Daarvoor stelde de gemeenteraad deze week 60.000 euro beschikbaar. Zodat de volgende stap kan worden gezet en gekeken kan worden naar het profiel van het museum, de toegangsroute, een bouwkundig schetsontwerp van het bezoekerscentrum, duurzaamheid, verplaatsen van de ingang en het kostenplaatje.

Bijna 2 miljoen euro

Een voorlopige schatting van de kosten is bijna 2 miljoen euro, maar wethouder Léon Kox verwacht dat de kosten lager uitvallen. Omdat er bijvoorbeeld aan de zolder weinig hoeft te worden veranderd, terwijl dat wel in de schatting is meegenomen. Of alle plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden blijft nog even afwachten. Een deel van de kosten moet wordt gedekt door subsidies en partners. Over de bijdrage van de gemeente wordt te zijner tijd in de raad gesproken.