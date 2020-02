Kempenoptocht Hapert houdt het net niet droog

HAPERT - De Kempenoptocht ging maandag toch door. De laatste wagens in Hapert gingen met regen over de streep.

Jasper Liplijn uit Eindhoven mocht maandag bij de Kempenoptocht met recht een bijzondere gast genoemd worden. Liplijn is voorzitter van de jury van de Lampegatse optocht, maar ja, de Eindhovense optocht ging zaterdag dus niet door. Maandag stond hij langs de kant in Hapert, als het elfde jurylid van de Kempenoptocht.

Daar had de organisatie 's morgens in de vroegte besloten, na samenspraak met de burgemeester, de optocht toch van start te laten gaan. ,,Het is jammer allemaal, maar we hebben zaterdag kunnen merken dat de beslissing in Eindhoven goed genomen was", zegt Liplijn. Maar bijzonder is het wel dat hij twee dagen later voor praktisch hetzelfde, het jureren van een optocht, in de Kempen staat.

Een leuke sfeer in Hapert, constateert hij. ,,Ik doe het voor het eerst hier en goed om eens mee te maken hoe het in een dorp gaat in plaats van in een stad. Het ziet er goed uit. Het is lastig punten geven.”

Het begin van de Hapertse optocht moest het even doen met een flauw motregentje, verder bleef het vooral droog. Later in de middag werd de lucht dreigender. De laatste twee wagens gingen met wateroverlast de eindstreep over.

Complete luchthaven

Deelnemers en publiek lieten zich echter het plezier en enthousiasme niet ontnemen. De groep B(r)ouwersgilde uit Reusel had veel werk gemaakt van het thema luchtvaart. Twee vliegtuigen gingen vooraf aan een wagen met een complete luchthaven erop en eraan. De maatschappij ‘Ordinairlines’ voerde hier de regie.

Steun voor de boeren kwam ook met regelmaat voorbij. Die kwam van vereniging De Brassers uit Veldhoven (‘Laat de boeren boeren’) en van loopgroep De Piassen uit Casteren (‘Wij staan achter onze boeren').

De Kempenoptocht bestond uit negentien wagens, negen grote groepen, acht duo’s en twee individuelen. De wagens waren goed verzorgd en zeer kleurrijk. Alle deelnemers hadden vooral veel pret met allerlei kleine of grotere theaterstukjes. Zo lijkt het ‘verhaal’ rond een carnavalswagen steeds belangrijker te worden.

De groep De Mouwers uit Reusel had rond een wagen een wielrenparcours bedacht, de ‘Tour de Hapert’. Gaandeweg veranderde de sfeer en nam een gezelschap rond ‘André Rieu’ de wagen over. Grappig op zo’n moment zijn dan ook de details, zoals bordjes met Reusel-Roubaix 249 km en Luik-Casteren-Luik 260 km.

Samenspel op straat

Het zijn de verhalen die rond een thema steeds beter uitgewerkt worden, vindt ook Herwin Jansen. Hij is voorzitter van de Kempenoptocht. ,,Het samenspel op straat maakt het leuk voor het publiek.” Hij was maandagmiddag opgelucht dat de optocht door kon gaan. ,,Het is toch zeker een twee weken erg spannend geweest. Mensen zetten zich optimaal in en als het dan niet doorgaat, valt dat erg tegen. Het was ook prettig dat enkele wagens die elders niet konden rijden omdat het daar niet doorging, hier nu wel mee konden. Het is natuurlijk niet zo fijn als je het allemaal voor niks doet.”

