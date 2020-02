Kempenoptocht in Hapert gaat maandag door

In de loop van de dag wordt in de regio windkracht vier verwacht. ,,Er komt wel wat regen, maar we gaan er van uit dat dat meevalt", zegt Wim van der Linden, voorzitter van de jury van de Kempenoptocht. ,,Toen ik om kwart over zes de hond uitliep, was het zelfs uitstekend weer", vervolgt hij. De organisatie is vroeg in de ochtend, om half zeven, bij elkaar geweest. Daar viel het besluit dat het weer goed genoeg was. De optocht begint om 13.00 uur.