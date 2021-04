KempenPlus in Bladel koerst door woelig water

Directeur Francois Baudoin kwam op 1 juli 2019 in functie. Dat was ook de datum dat de oude Werkvoorziening Kempenland (WVK) en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) werden samengevoegd: ,,Onze maatschappelijke opdracht is daarmee veranderd. Van werkbedrijf zijn we een mensontwikkelbedrijf geworden. We willen een draaipunt zijn voor werk in de Kempen.”

De fraudezaak loopt nog bij de rechtbank, vandaar dat daar nu geen mededelingen over gedaan worden. Het is onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk door de rechter behandeld wordt. De zaak laat zijn sporen na in het bedrijf: ,,Een enorme teleurstelling", zegt Baudoin. ,,De verdachten werkten hier al lang. Iedereen kende ze. Ons personeel was verontwaardigd. In de beginfase ook kwaad op mij, omdat ik aangifte had gedaan.”

Hij klom in die tijd regelmatig ‘op de zeepkist’ om iedereen te informeren. Het houdt hem zeker nog bezig tot er een gerechtelijke uitspraak ligt. Tot die tijd blijft het een knagende situatie.

De organisatorische veranderingen vormen een van de redenen om het kantoorgedeelte van het pand aan de Raambrug een volledige face-lift te geven: ,,We willen gastvrijheid uitstralen. We moeten van het stigma ‘uitkeringsinstantie’ af. We zijn een dienstverlener. Mensen komen hier met een hulpvraag op zoek naar werk. Daar helpen we ze bij. Om dat te ondersteunen krijgen ze in die periode een uitkering.”

Baudoin onderstreept zijn betoog met enkele cijfers: ,,In 2020 stroomden 230 nieuwe cliënten in. Voor 209 mensen vonden we werk. De vier Kempengemeenten tellen slechts 639 mensen met een uitkering. Dat is drie keer minder dan het landelijk gemiddelde. Veertig procent van hen is statushouder.”

Bij KempenPlus werken nog 685 mensen. Een deel heeft oude SW-rechten. Maar ook mensen op weg naar werk kunnen tijdelijk een plek aan de Raambrug krijgen. Een aantal volgt er de werknemersopleiding ‘Talent Plus’ om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Als de afstand tot de arbeidsmarkt heel groot is, kan KempenPlus zelf werkgever worden.

In volle ontwikkeling werd de geplande fusie gerealiseerd. ,,Dat kostte kruim”, bekent de directeur. ,,Goed luisteren naar alle geledingen was belangrijk.” Hij vormde ook een vernieuwd managementteam om mee leiding te geven aan het proces.

De coronapandemie kwam echter ongepland. KempenPlus heeft twee keer een afdeling voor een week moeten sluiten. Baudoin heeft er van geleerd dat KempenPlus een stootje kan hebben: ,,We zijn een weerbaar bedrijf. Flexibel. Ons herstellend vermogen is groot. Het gros van onze mensen is trots op KempenPlus.”