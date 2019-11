KempenPlus in Bladel verbouwt voor miljoenen

BLADEL - KempenPlus in Bladel heeft voor 6,5 miljoen euro plannen om te verbouwen. Een deel verdient zichzelf terug, waardoor de feitelijke uitgave op vier miljoen euro komt.

Dat staat in een informatiebrief voor de gemeenteraad van Bladel. Het nieuwe participatiebedrijf Kempenplus is op 1 juli van dit jaar van start gegaan. De organisatie is een fusie tussen de WVK (de sociale werkvoorziening) en een deel van de ISD (de Sociale Dienst) de Kempen.

Kempenplus had op 31 juli 95 procent van de doelgroep in een passend traject richting participatie of reïntegratie zitten. De verschillen tussen de Kempengemeenten waren niet zo groot: Bergeijk 94 procent, Bladel 98 procent, Reusel-De Mierden 94 procent en Eersel 93 procent. De hoofddoelstelling is om op honderd procent van de uitkeringsgerechtigden uit te komen.

Thuisbasis

Het nieuwe participatiebedrijf is ondergebracht in het gebouw van de voormalige WVK aan de Raamburg in Bladel. Binnen nu en ongeveer drie jaar vinden daar alle 750 medewerkers van het bedrijf hun thuisbasis.

De medewerkers van Werkplein de Kempen zijn in juni verhuisd vanuit het gemeentehuis van Bladel naar de Raambrug. Met uitzondering van de medewerkers van de Hallenstraat is iedereen op de locatie Raambrug gestationeerd. Geleidelijk zullen die nog volgen. Als de vijftig medewerkers naar de Raamburg zijn verhuisd, wordt het pand aan de Hallenstraat verkocht.

Uitbreiding magazijn

Om dat mogelijk te maken moet er verbouwd worden aan de Raambrug. Het huisvesten van de bijzondere doelgroep en al het extra personeel vraagt aanpassing aan kantoren, productieruimte, het buitenterrein (in verband met parkeren), installaties en ict.

Het totaalbedrag van de verbouwing, 6,5 miljoen euro, valt grofweg uiteen in een bedrag voor noodzakelijke verbouwing (3,5 miljoen), tijdelijke maatregelen (half miljoen euro) en duurzaamheidsmaatregelen (een miljoen euro). Bovendien gaat een deel naar de uitbreiding van het magazijn. Een deel van de investeringen verdient zichzelf op termijn terug. Er blijft een bedrag van vier miljoen aan verbouwingskosten over. Deze bedragen passen binnen de opgestelde begroting. De architect werkt aan een definitief ontwerp.