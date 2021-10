KempenPlus krijgt niet meer gegevens voor procedure tegen BNG Bank over miljoenenfraude

Corporatie Mooiland wil van wijkje Koolbogt in Bladel af

4 oktober BLADEL - Woningcorporatie Mooiland wil af van de woningen in het wijkje Koolbogt in Bladel. Deze maand vinden er gesprekken plaats met woningstichting De Zaligheden in Eersel en de gemeente Bladel om te kijken of een overname mogelijk is.