Kempentoppers zetten Duizel in de bloemetjes

Hij is één van de drie zangers van de Kempentoppers, die al gestopt zijn. ,,We doen alleen nog dingen die we leuk vinden.” En dat heeft Duizel gemerkt. Wintermans schakelde een oud-buurman in voor de bloemen, er waren maar liefst 800 bossen chrysanten beschikbaar. Die werden op een aanhanger al zingend in het hele dorp verdeeld. Bij de huizen met een flyer, waar ouderen en getroffenen door de coronacrisis wonen, bleven de Kempentoppers even staan. Na de rondgang brachten de initiatiefnemers stipt om 16.00 uur de Nationale Toost uit.