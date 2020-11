‘Kempenverkrachter’ haat alle vrouwen omdat ze hem pesten, OM eist 4 jaar cel en tbs

DEN BOSCH - De man die inmiddels bekend staat als ‘de Kempenverkrachter’ geeft toe dat hij dit voorjaar meisjes van 13 en 18 de bossen in trok. Het ging hem niet (echt) om seks, hij is ‘chronisch boos op vrouwen’ die hem pesten met zijn beperkte IQ, zei hij. Uit haat had hij op internet opgezocht ‘hoe je vrouwen vastbindt’. Het Openbaar Ministerie noemt hem ‘de grootste nachtmerrie van elke vrouw: de bruut uit de bosjes’. De officier van justitie ziet het als twee verkrachtingspogingen die hem vier jaar cel moeten kosten, gevolgd door tbs.