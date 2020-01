Muzikaal leider en voorzitter Karel Franken van het orkest vertelt dat door de terugloop van het aantal muzikanten naar een andere, meer lossere opzet van de optredens is gezocht. ,,Bij een orkest denk je aan een dirigent en partituren. Wij willen met onze kleiner wordende groep voortaan gezellig musiceren zonder dirigent. In Postel, waar we de afgelopen 25 jaar elke maand speelden, waren er vooral mensen die in het voorbijgaan vijf tot tien minuten naar ons luisterden. Daarnaast was er een vaste groep bezoekers van zo’n vijftig tot tachtig mensen. We verwachten dat zij ons naar Natuurtuin ’t Loo zullen volgen.’’

Deuntjes neuriën

Zijn vader Harrie Franken heeft tussen 1970 en 1980 met provinciale subsidie de volksmelodietjes die in de periode 1800-1920 ontstonden, opgetekend. De banden van opnames bij oudere Kempenaren die de deuntjes neuriën en soms zingen, worden bewaard bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Die deuntjes vormen de basis voor de volksmuziek die het orkest, dat nu uit zo’n tien muzikanten bestaat, speelt.

De Kempische Volksdansgroep telt 25 actieve leden. Bezoekers mogen zich tijdens de optredens op de zondagochtend aansluiten bij zowel de dansers als het orkest. Naast hedendaagse instrumenten, zoals de viool, klarinet, accordeon en trom worden ook de draailier en de doedelzak bespeelt om de muziek tot zijn recht te laten komen.

,,We vinden dat de Natuurtuin met de Wingerd het best aansluit bij de sfeer van vroeger tijden. Natuur en cultuur vloeien hier in elkaar over. De Kempische volksmuziek uit Zuidoost-Brabant en de Belgische Noorderkempen mag geen archiefmateriaal worden. Wij houden het met onze optredens levend’’, zegt Franken. Door de komst van de radio begin twintigste eeuw is deze muziek bijna verloren gegaan.

Voorzitter Mark Verhoeven van Natuurtuin ’t Loo hoopt met deze nieuwe activiteit meer publiek naar de natuurtuin te trekken.