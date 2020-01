Kempische bedrijven zetten deuren open tijdens Open Bedrijvendag

Het is de tweede keer dat de Open Bedrijvendag plaatsvindt. ,,Mensen willen graag weten wat er wordt gemaakt in de regio, en bedrijven vinden het leuk om hun bedrijf te laten zien. De eerste editie trok vorig jaar 13.000 bezoekers’’, vertelt Lieke van Loon. Ze is directeur van het in Hapert gevestigde Werken in de Kempen, dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengt. De deelnemende bedrijven hopen ook hun openstaande vacatures onder de aandacht te brengen. In veel branches is het nog steeds lastig om vacatures in te vullen.

Het in Bladel gevestigde Energyst biedt huuroplossingen voor klimaatbeheersing en stroomopwekking. ,,We hebben altijd vacatures’’, zegt Benny Peeters. De projectleider verzorgt zaterdag rondleidingen. Veel van zijn collega’s zijn aanwezig om vol trots over het bedrijf te vertellen. Bij een plattegrond van het festival WiSH Outdoor legt Peeters uit hoe het bedrijf er de stroomvoorziening van de elf area’s voor zijn rekening neemt. ,,De opbouw duurt zo’n tien dagen.’’

Disney on Ice

Even verderop vergaapt een groep zich aan een cv-ketel ter grootte van een badkamer, waarmee onder meer tenten worden verwarmd. Buiten staan enorme koelmachines opgesteld. ,,Hiermee worden ijsbanen aangelegd. Disney on Ice reist er de wereld mee over’’, zegt Peeters.

John uit Lage-Mierde werkt in de metaal en maakt voor het eerst een rondje langs de locaties. ,,Bij enkele bedrijven heb ik stage gelopen. Het is leuk om die weer eens te zien.’’ Enkele bezoekers zitten binnen in gesprek met een medewerker van personeelszaken.

Bij IAI Industrial Systems liggen vacatures voor onder meer software engineers op een tafel. Het Veldhovense bedrijf is marktleider in machines die paspoorten en id-kaarten maken. ,,Zo ziet de douane of het een echt paspoort is’’, zegt Floor Jongerius terwijl haar dochter Jasmijn een paspoort onder een uv-lamp legt. De Veldhovense familie gaat volgend jaar op vakantie naar Canada. ,,We willen de kinderen laten zien hoe een paspoort wordt gemaakt. Het is meer dan alleen een boekje.’’

Zoontje Guus laat trots een id-kaart zien die hij vlak daarvoor op de CardMaster One heeft laten maken. ,,Deze machine heeft een capaciteit van 1500 kaarten per uur’’, vertelt teamleider Engineering Niels Janssen tijdens een demonstratie van de machine. ,,Door het glas kun je het graveren van de kaart zien’’, zegt hij tegen Tuur Giepmans uit Nijnsel. Giepmans heeft samen met leden van een robotteam van Stichting Neobots uit Meierijstad enkele bedrijven geselecteerd om te bezoeken. ,,Deze machines hebben raakvlakken met robots’’, verklaart hij zijn aanwezigheid. En zo heeft iedere bezoeker een reden om van de Open Bedrijvendag gebruik te maken.