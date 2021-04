Kempische jeugd drinkt iets minder. Door corona of de IJslandse drankaanpak?

Meer dan de helft (bijna 58 procent) van de jeugd zegt afgelopen maand alcohol te hebben gedronken. Dat is één van de opvallende uitkomsten van een enquête onder bijna 600 leerlingen van 15-16 jaar van het Rythovius College (Eersel) en Pius X-College (Bladel).

Iets minder dronken tieners

Daarmee wordt duidelijk dat Kempische jongeren nog altijd met zwaar alcoholgebruik worstelen. Toch is er een lichtpuntje, want het maandelijkse alcoholgebruik onder de jeugd is wel iets afgenomen-met bijna 6 procent- ten opzichte van een meting in 2018. Ook het percentage tieners dat afgelopen maand dronken is geweest, is gedaald met 5 procent.

De enquête werd eind 2020 afgenomen om te meten welke resultaten zijn behaald met de campagne Kempenbranie. Binnen deze campagne werken de Kempengemeenten sinds 2018 samen met middelbare scholen, Novadic-Kentron en GGD Brabant-Zuidoost om het middelengebruik onder jongeren in deze regio terug te dringen.

Relatie ouder-kind heel belangrijk

De gemeenten adopteerden een aanpak die in IJsland uitermate succesvol bleek. Binnen het IJslandse model is er een belangrijke rol voor de relatie tussen ouder en kind. Als een ouder veel betrokkenheid toont en toezicht houdt, dan is de kans kleiner dat een jongere naar de fles grijpt, zo is de theorie. Ook zinvolle bezigheden waar jongeren op kunnen terugvallen werken als beschermende factor.

In de Kempengemeenten heeft men daarom de laatste jaren ingezet op voorlichting voor ouders/verzorgers, bijvoorbeeld door online info-avonden. Juist Kempische ouders bagatelliseren het alcoholgebruik van hun kroost weleens, of ze vinden het lastig grenzen te stellen.

Onder begeleiding ‘hangen’

Daarnaast werden in de Kempen jeugdactiviteiten georganiseerd om verveling tegen te gaan. Zo werd een soort jeugdhonk (‘de Spot’) in gebruik genomen bij het Rythovius College, waar jongeren onder begeleiding van een coach kunnen ‘hangen’ en dingen kunnen ondernemen.

Deze aanpak heeft zich dus nog niet uitbetaald in een spectaculaire daling van het alcoholgebruik onder jongeren. De gemeenten hadden ook niet de illusie dat dit zou gebeuren, volgens wethouder Marko van Dalen (Bergeijk). ,,Dit is een project van de lange adem. Er moet een cultuurverandering plaatsvinden. Dat kost tijd.”

Effecten van corona?

De resultaten kunnen ook wat vertekend zijn door de coronapandemie. Want die kleine daling in alcoholinname zou deels het gevolg kunnen zijn van het feit dat tieners gedwongen veel thuis moesten blijven in 2020. Een volgende meting geeft daarom waarschijnlijk een beter beeld, aldus een woordvoerster van de Kempengemeenten.