Kempische Mahjongclub in Eersel: handen wassen en spelen in de tuin

EERSEL - De Kempische Mahjongclub De Contente Draak in Eersel speelt in coronatijd gewoon door. Het is veel te gezellig. Met enkele aanpassingen is dat goed te doen.

De twintig leden van de van oorsprong Chinese strategiespel-club kwamen wekelijks bijeen in SCC De Muzenval in Eersel. Corona dreigde roet in het eten te gooien. Het cultureel centrum ging dicht en bijeenkomen met een grote groep was en is niet mogelijk.

Jacqueline Schippers: ,,We spelen nu op dinsdag- of woensdagmiddag bij de leden thuis, met maximaal vier spelers. Dat doen we buiten. We wassen onze handen en dan kunnen we gewoon spelen. Leden hebben aangegeven of ze een groepje thuis kunnen en willen ontvangen en met een appgroep wordt aangegeven op welke dag je wilt spelen. Ik deel dat dan in wisselende samenstellingen in.’’

In Azië geleerd

Toen Schippers samen met Natalie Buijs vijf jaar geleden een oproep deed in het buurtblaadje, meldden zich al snel de eerste leden aan. Ondertussen komen de leden uit de wijde omgeving. Buijs: ,,Ik heb een tijd in Azië gewoond. Daar speelt bijna iedereen het en heb ik het geleerd. Hier is het in de jaren 60 en 70 ook populair geweest. Het blijkt dat veel mensen nog mahjong op zolder hebben liggen. Het is een spel dat zo’n beetje tussen bridge en rummikub zit. Wereldwijd zijn er competities en toernooien. Bij ons gaat het er wat minder serieus aan toe.’’

De twee dames spelen vanmiddag samen met Ineke Anten en Claartje van Hoof twee uurtjes het spel. Van Hoof: ,,Ik ben er het laatste bij gekomen en kende mahjong van naam van lang geleden. De eerste keren spelen we het open, zodat ieder ziet wat er gedaan wordt. De ervaren spelers zijn heel behulpzaam en na een paar keer speel je al aardig mee.’’

Mahjong gaat om het verzamelen van combinaties van stenen, waar je een aantal punten mee kunt behalen. Combinaties als pung, kong en chow verzamel je op je plankje.

Klaterend watervalletje

Het is goed toeven in de tuin bij Van Hoof. Het klaterend watervalletje in de tuin en kwetterende vogels zorgen voor een zensfeertje. Heel rustgevend als de dames er niet tussendoor praten. Maar dat mag. Het hoeft zeker niet stil te zijn. Anten: ,,Het is vooral gezellig. De ene keer kletsen we wat meer dan de andere keer. Je komt zo ook in mooie tuinen. Hoe het verder gaat, zien we wel. Misschien moeten we mondkapjes gaan gebruiken en een warmere jas aantrekken. Dat is ook prima.’’

Meer informatie via Jacqueline Schippers: 06-23196816.