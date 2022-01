Kempische musea en heemkundekringen koppelen collecties aan elkaar; erfgoed wordt beter zichtbaar

,,In de afgelopen jaren verzamelden we steeds meer. De depots raakten overvol en iedereen was met hetzelfde bezig”, legt projectleider Sies Vonk uit. ,,Door samenwerking is het beheersbaar geworden. Het is ook een kwaliteitsslag. Nodig, want het publiek wil meer. Mensen willen beleving. Een rek vol voorwerpen met een kaartje erbij voldoet niet meer.”

Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel, Museum De Bewogen Jaren Hooge-Mierde, Cultuurhuis Bergeijk, Museum Kruysenhuis en Museum De Vier Quartieren in Oirschot, Eindhoven Museum en de Heemkundekring Pladella Villa Bladel, Heemkunde Werkgroep Reusel en Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot werken samen in het project.

Lilian Calame heeft als museummanager van De Vier Quartieren het doel al in de praktijk gebracht: ,,Het stond hier helemaal vol. Alleen al 22.000 objecten uit 1850 tot 1950. Alles is door onze handen gegaan.” Met de hulp van een professionele fotograaf werden ook alle voorwerpen identiek digitaal vastgelegd.

Quote We brengen niet alleen heden, verleden en toekomst bij elkaar. We willen ook het verhaal erachter vertellen Lilian Calame, De Vier Quartieren

Het ruim opgezette Oirschotse museum is nu een voorbeeld voor de collega’s. ,,We concentreren ons op het eind van de negentiende eeuw. De van Goghtijd, de romantische boerenperiode net voor de industrialisatie. We brengen niet alleen heden, verleden en toekomst bij elkaar. We willen ook het verhaal erachter vertellen. Hoe was het leven zonder gas of plastic?”

Uitwisseling wordt makkelijker

Het project sluit aan bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er was hulp vanuit Erfgoed Brabant en financiële steun van het Mondriaanfonds en de provincie. Alle deelnemers werken via Brabant Cloud. Dat maakt uitwisseling makkelijker.

Zoeken in het eigen verleden inspireert ook Annemiek Hendriks bij dit werk. Ze is bezig in Bladel het depot van heemkunde kring Pladella Villa te ordenen. ,,Door alles op dezelfde manier te beschrijven kunnen we beter sorteren en keuzes maken. Ik kan nu in alle collecties kijken. Dat geldt ook voor bezoekers. Je kunt dus ook thuis aan de slag. Foto’s met auteursrechten of privacygevoelige informatie schermen we af.”

De nieuwe werkwijze heeft er bijvoorbeeld al in geresulteerd, dat Het Cultuurhuis in Bergeijk ervoor koos om de focus te verschuiven naar de Merovingische tijd (vroege middeleeuwen), de geschiedenis van de Teuten en de sporen van De Ploeg, Rietveld en Ruys in het dorp.

Mooie rol voor streekconservator

Een ‘hoge collectiemobiliteit’ is het streven van projectleider Vonk. ,,Omdat we bij elkaar in de collectie kunnen kijken, kunnen we ook beter uitwisselen. Ook is er ruimte voor nieuwe partners of externe collecties. Uiteindelijk moet er verband komen tussen de diverse collecties en de Kempencanon met de belangrijkste gebeurtenissen of elementen uit de geschiedenis van onze streek.” Een mooie rol voor een streekconservator vindt het drietal.

