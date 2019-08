Kempische zorgen over aanrijtijden ambulance

Man uit Bladel krijgt werkstraf voor mishande­len ex-vrien­din

15 augustus DEN BOSCH - Een man uit Bladel is veroordeeld voor mishandeling van zijn ex-vriendin in Den Bosch met een losgerukte deurklink. De Bladelnaar krijgt van de rechtbank in Den Bosch een werkstraf van 240 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf. Zelf zei hij dat hij juist door zijn ex was mishandeld. De officier van justitie had zeven maanden cel geëist.