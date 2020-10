Kennis en vroege detectie in strijd tegen Kempische armoede

KEMPEN - De Kempengemeenten willen de optie van een Kempenpas onderzoeken, waarmee inwoners gratis of met korting toegang krijgen tot culturele en recreatieve activiteiten en sport. Het is één van de middelen die zij willen inzetten om armoede beter te bestrijden.

Alle Kempenaren zouden van de pas moeten kunnen profiteren, maar voor burgers met een laag inkomen zou deze meer financieel voordeel moeten opleveren. Mogelijk gaat de pas een deel van de huidige minimaregelingen vervangen, zoals de Participatieregeling 18+.

Schaamte

Ook zou er volgens de Kempengemeenten meer aandacht moeten komen voor preventie en vroege signalering van inwoners die in financiële problemen dreigen te raken. Dit valt te lezen in het nieuwe beleid dat Eersel, Bladel, Bergeijk, Bladel en Oirschot samen hebben ontwikkeld om armoede en schuldenproblematiek te verminderen. ,,Veel mensen schamen zich voor hun problemen, waardoor ze niet tijdig hulp zoeken. Dat taboe willen we doorbreken met betere voorlichting,” aldus de Eerselse wethouder Eric Beex (Welzijn).

Preventie

Van de 36.000 Kempische huishoudens hebben 2820 een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm), zo blijkt uit cijfers van de Armoedemonitor uit 2019.

Juist bij deze inwoners bestaat het risico dat zij met betalingsproblemen te maken krijgen. Die groep van financieel kwetsbare burgers is niet alleen moeilijk in beeld te krijgen, maar ook divers. Beex: ,,Daar valt bijvoorbeeld de groeiende groep van zzp’ers onder die -mede door de coronacrisis-moeilijk het hoofd boven water kan houden.” Preventieve voorlichting en activiteiten moeten daarom meer op maat worden gemaakt, is het plan van de gemeenten.

Meldpunt

En als burgers dan daadwerkelijk in (beginnende) financiële malaise belanden, dan is het volgens de gemeenten zaak dit vroeg te detecteren en ondervangen. Zij willen een meldpunt in het leven roepen waar maatschappelijke organisaties aandacht kunnen vragen voor personen of huishoudens waar zij zorgen over hebben.

Dorpsondersteuners of andere sleutelfiguren in de gemeenschap moeten hierin een belangrijke rol gaan spelen, net als nutsbedrijven. Instanties als woningcorporaties en energieleveranciers kunnen aan de bel trekken bij het toekomstige meldpunt als er betalingsachterstanden ontstaan bij cliënten. Het is de bedoeling dat de gemeente na zo'n melding in actie komt.

Financiële weerbaarheid

Mensen die hulp zoeken bij het oplossen van schulden moeten daarnaast aan de slag met het verbeteren van hun financiële vaardigheden, zo vinden de gemeenten. Door een persoonlijke leerlijn van maximaal 36 maanden te volgen moeten zij financieel weerbaarder worden.

De gemeenteraden van de Kempengemeenten moeten nog akkoord gaan met het Armoedebeleid.