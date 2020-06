Kerk en pastorietuin Reusel gemeentelijk monument

Dorpsplein 13

In de Reuselse politiek is al eens eerder geopperd om in het centrum een doorgang te maken van het kerkplein via de pastorietuin richting de Kerkstraat. ,,Dat idee leeft nog steeds", aldus de wethouder. ,,Met deze aanwijzing laten we het kerkbestuur zien dat als we een dergelijke weg zouden kunnen realiseren, maar dat we ook rekening houden met de waarde van de tuin. We sluiten zo'n weg niet uit, maar met de aanwijzing van monument geven we toch ook een waarborg af dat we met de tuin met alle respect omgaan.”