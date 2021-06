Kerk in Hapert zonder entree

Schuurtje vliegt in brand op camping de Zwarte Bergen in Luyksges­tel

2 juni LUYKSGESTEL - Een schuurtje naast een caravan heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestaan op camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel. De brand is ontdekt door een bewoner van de camping die terugkwam van zijn werk. In de caravan ernaast woont niemand.