‘Kerkdoos’ Luyksgestel in de opknapstand

LUYKSGESTEL - De kerk in Luyksgestel krijgt een opknapbeurt. De modernste van de tweeënhalve kerk in het dorp moet voor de zomer gepimpt zijn. Tot die tijd ziet de kerk er nog excentrieker uit.

Hoezo heeft het katholieke Luyksgestel tweeënhalve kerk? Dat verdient enige uitleg. Aan de Kapellerweg staat de Heilige Kruiskapel die met zijn flinke omvang best als een kerk ‘door het leven kan’. En dan is er nog de kerktoren van de vroegere Sint-Martinuskerk aan de Gestelplaetse uit de vijftiende eeuw waarvan het kerkgebouw in 1958 onder de sloophamer verdween en nu een soort van halve herinneringskerk vormt. Rechts daarvan prijkt de moderne ‘kerkdoos’ uit hetzelfde jaar.

In die kerk staan dan weer heilige stukken uit de vroegere Kruiskapel. De kerken zijn allemaal ook nog rijksmonumenten. Na de zomervakantie gaat de toren in de steigers voor een ferme restauratie. Maar toevallig staat nu al de ‘doos’ in zo’n buizenstelsel ingepakt. Het kerkbestuur heeft opdracht gegeven voor een renovatie.

Excentriciteit

De nieuwste kerk is sowieso een opvallende verschijning. De betonnen voorgevel bestaat uit een soort van ruitjespatroon gevuld met blank glas (in vaktaal claustra’s). Nu de steigers er sinds een paar dagen voor staan geeft dat nog meer excentriciteit aan het gebouw. Het lijkt wel een passende extra laag. Toch zijn de stalen hulpmiddelen van tijdelijke aard tot eind juli.

Volgens penningmeester Wim Kuijpers van parochiebestuur Heilige Bernardus van Clairvaux is het hoog nodig dat de kerk onder de loep wordt genomen. „Het gebouw heeft last van betonrot. Op sommige plekken laat het los. De komende maanden wordt alles nagekeken, schoongemaakt, hersteld en geconserveerd. Daarna krijgt het beton een verfrissende schilderbeurt. Ook het voegwerk van de bakstenen zijgevels pakken we aan en vernieuwen we waar nodig.”

Vijftig procent subsidie

Het kerkbestuur moet flink investeren in deze renovatie, maar gelukkig springt het Rijk bij. „De werkzaamheden kosten honderdtwintig duizend euro. Eind vorig jaar ontvingen we de brief van het Rijk dat we vijftig procent subsidie van dit bedrag krijgen.”

Voor de renovatie heeft het bestuur een specialist ingehuurd: de firma De Bont uit Vught. „We verwachten dat alle werkzaamheden eind juli wel klaar zijn.” Dan kan de ‘opgepimpte doos’ heel even glinsteren voordat de kerktoren na de zomer in een werkgeraamte komt te staan en alle aandacht opeist. Dat is goed gepland. „Dat toren en gebouw nu zo kort na elkaar aan de beurt komen is echt toevallig”, aldus Kuijpers.