Kerken op film voordat het te laat is; Ronald Damen zoekt verhalen uit Knegsel, Steensel en Duizel

VELDHOVEN - Oud-Reuselnaar Ronald Damen (38) heeft er een persoonlijke missie van gemaakt. Wat hem betreft wordt er zoveel mogelijk digitaal vastgelegd van kerken, cafés en andere gebouwen die gesloten of gesloopt worden. Voordat de verhalen verdwijnen van plekken die ooit centraal stonden in een lokale gemeenschap.

Zijn nieuwste project is het fotograferen en filmen van de kerken in Knegsel, Steensel en Duizel. Zowel de tastbare inventaris als de verhalen erover. ,,Mensen betalen om in musea artefacten uit de piramides te bezoeken. Maar hier hebben we ook volop historie. Die leg ik op deze manier vast voor toekomstige generaties.’’

Quote Mensen zeggen wel eens dat ik eigenlijk honderd jaar te laat ben geboren Ronald Damen

Verhalen van vroeger doen herleven via foto en film. ,,Mensen zeggen wel eens dat ik eigenlijk honderd jaar te laat ben geboren’’, zegt Damen gekscherend. Hij startte ermee toen hij als student langs een kerk in Helmond kwam. Het gebouw stond in de steigers. Van de bouwvakkers mocht hij naar binnen. Tot de toren aan toe legde hij alles vast wat hij zag. ,,Het werd verbouwd. Dit was de laatste kans.’’

Veel projecten volgden. Niet alleen kerken en parochies overigens. ,,Ik leg alles vast wat cultureel en maatschappelijk van waarde is geweest. Zo heb ik in Hoogeloon ooit café De Ster geportretteerd voordat het gesloopt werd. Nu zijn in ieder geval de verhalen en de foto’s nog bewaard gebleven.’’

Alle objecten

In zijn geboorteplaats Reusel heeft hij de verhalen over de Tweede Wereldoorlog gedocumenteerd. Het resultaat hiervan is gedeeld door museum De Bewogen Jaren in Hooge Mierde. Nu is hij in Eersel neergestreken. Op internet kwam hij een bericht tegen van de sluiting van enkele kerken in de gemeente. ,,Ik nam contact op met het parochiebestuur. Inmiddels heb ik alle objecten in de kerken van Duizel, Knegsel en Steensel mogen fotograferen en filmen.’’

Graag voor terug

De verhalen van de mensen uit deze kerkdorpen ontbreken nog. Via een oproep op Facebook heeft hij al enkele Knegselnaren bereid gevonden om persoonlijke verhalen te delen over hun band met de Heilige Monulphus en Gondulphuskerk. Afgelopen weekend stond de eerste afspraak in de agenda. ,,Maar het kunnen er nooit genoeg zijn. Als er meer mensen willen vertellen over wat ze in de kerk hebben meegemaakt, of wat de rol van de kerk voor het dorp was, dan kom ik daar graag voor terug.’’

Het resultaat van Damens werk gaat niet alleen naar de archieven van de kerk, musea en heemkundekringen. Veel wordt door het Brabants Historisch Informatie Centrum opgeslagen en gepubliceerd. ,,Maar de deelnemers aan de gesprekken krijgen ook altijd een exemplaar van het interview.’’ Wie nog een verhaal kwijt wil aan Damen kan hem bereiken via e-mail: r_damen82@hotmail.com.