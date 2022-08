Kermis in Oirschot gaat twee uurtjes prikkelarm

HET PRONKSTUK Kempenmuse­um waardeert schilder: ‘Vrouwen zaten nooit zomaar op een stoel bij Jozef Gindra’

EERSEL - Een Vlaamse schilder die de Kempen aan het einde van de negentiende eeuw op een treffende manier heeft gevangen in zijn vele schilderijen. Jozef Gindra (1862-1938) is niet de grootste, meest invloedrijke of bekendste schilder van zijn tijd. Die eer valt Vincent van Gogh te beurt. In Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel wordt Gindra op waarde geschat.

25 augustus