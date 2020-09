Kermis in Vessem afgelast

Daarmee is het niet meer verantwoord dat komend weekeinde, van 3 tot 6 oktober, de kermis in Vessem zou plaatsvinden, aldus de gemeente Eersel.

Aanvankelijk werd eind augustus besloten dat de kermissen in Knegsel, Wintelre en Vessem doorgang konden vinden, maar dan in een afgeslankte vorm, zonder kermisfeesten. De nieuwe, strengere maatregelen gooien nu alsnog roet in het eten voor de laatste kermis in het jaar in de gemeente, die in Vessem.