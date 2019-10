Kermis van Hulsel in nieuw jasje gestoken

Bij de kermis in Hulsel wordt dit jaar voor het eerst de Willibrordlaan afgesloten, waardoor weer alle attracties compact bij elkaar kunnen worden geplaatst. ,,Vanaf het moment dat de kerk verkocht werd raakten we een deel van het plein kwijt”, blikt Berry Vingerhoets terug. Hij zet zich samen met enkele andere dorpsgenoten in om de kermis aaantrekkelijker te maken. ,,De afgelopen jaren werden noodgedwongen een aantal attracties verder weg uit het centrum geplaatst, maar dat ging wel ten koste van de sfeer”, vindt Vingerhoets. ,,We willen graag iets doen, anders bloedt de kermis dood en raken we iets moois kwijt. Door het afsluiten van de doorgaande weg krijgen we meer ruimte om de attracties weer bij elkaar te plaatsen.”