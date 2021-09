Kermis zonder afstand houden, daar was Oirschot wel aan toe

Leo Zeebregts probeert voor zijn dochtertje Ziva een uit de kluiten gewassen knuffelbeest te winnen. Vergeefs „Dan weer te vroeg, dan weer te laat”, verzucht hij. Het mag de pret niettemin niet drukken. „Fijn dat we weer kermis mogen vieren. Nu gaan we touwtje trekken, da’s altijd prijs”, zegt hij. Ziva knikt instemmend. „Ik ben al in de rups geweest, dat was leuk”, zegt ze.

Een vriendengroep uit Oirschot heeft een bierfiets gehuurd, en laat zich het meegenomen bier goed smaken. De groep heeft het voertuig even gelaten voor wat het is, en staat aan de rand van het kermisterrein even bij te komen van de fietsinspanningen. Met een blikje bier in de hand vertelt Mark van Dongen van de vriendengroep dat het mooi is dat er weer kan worden gefeest in Oirschot. „Eindelijk!” Dat het kermisterrein na sluitingstijd van de winkels met hekken is omheind, vindt hij niet zo’n bezwaar. „Gefeest wordt er hier toch wel.” Bijval klinkt er van de andere kant van de bierfiets: „In Oirschot wordt veel gedronken”, klinkt het met gepaste trots.

Quote Ik vind het we prettig dat er niet allerlei mensen rondlopen die aan het controle­ren zijn Laura van den Bogaart

Robin van den Bogaart heeft zojuist bij de attractie eendjes vissen een mooie knuffel gewonnen. „Een regenboogkoala”, zegt ze met een brede lach. Papa Vincent en mama Laura kijken goedkeurend toe. Laura: „Van die hekken merken we nog niet zoveel. Ik vind het we prettig dat er niet allerlei mensen rondlopen die aan het controleren zijn”, zegt ze.

Knuffelen met kleinkinderen

Nico Scheepers kijkt vanuit zijn kraam waar churros worden bereid tevreden over het kermisterrein. „Ik heb al opa’s en oma’s met hun kleinkinderen zien knuffelen”, zegt hij. Nu er een streep is gezet door de ‘anderhalve meter-maatregel’, ziet Scheepers meer bewegingsvrijheid voor de kermisbezoekers. „Daar is iedereen wel aan toe.”

Bij restaurant La Fleurie zit een aantel mensen op het terras van het zonnetje te genieten. Wie binnen wil dineren, dient over een QR-code te beschikken, dat geldt ook voor mensen die naar binnen gaan om van het toilet gebruik te maken. „Het blijft lastig om mensen te controleren”, zegt bedrijfsleidster Naomi Stanley, „Maar we houden ons aan de regels.”

Beter iets dan niets

Bij café ‘t Vrijthof is uitbater Frans Smetsers blij dat hij tijdens de kermis weer ‘los kan’. Hij heeft een aantal zangers geboekt die zaterdag- en zondag voor de sfeer moeten gaan zorgen. Smetsers: „We gaan er een feestje van maken.” Dat mensen een geldige QR-code moeten overleggen, vindt hij geen probleem. „ Alles is beter dan niets mogen.” Stamgasten Bert en Randy nemen op het terrasje van het café alvast een voorschot op de festiviteiten. Bert is gevaccineerd, Randy niet. „Ik zorg voor wel een testbewijs”, zegt Randy. Dat vindt Bert omslachtig omdat het maar 24 uur geldig is. „En anders blijf je de hele kermis toch lekker hier”, oppert Smetsers. Randy: „Als je genoeg te drinken voor me neerzet, dan wel.”

De kermis in Oirschot is nog te bezoeken tot en met woensdag.