Kermisronde Riethoven weer van start

Van 11 gebouwen naar 1 hoofdkwar­tier, 13 Lichte Brigade Oirschot is er klaar voor

OIRSCHOT - Verspreid over elf gebouwen op het immense terrein van de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot werkt de brigadestaf -175 mensen- van 13 Lichte Brigade. Maar niet lang meer: in 2027 moet er één hoofdkwartier voor de complete club staan. Een stap in de toekomst.

8:44