Kermissen in coronatijd: op de Duizelse kermis gaat dat prima

Eigenlijk had 2020 voor visboer Peter Timmers(66) op een heel andere manier een bijzonder jaar moeten worden. Na 40 jaar lekkernijen als paling aan de man brengen in de Kempen zou dit jaar zijn afscheidstour worden. Een voor een werden de kermissen geannuleerd, en daarmee ook telkens de mogelijkheid voor Timmers om afscheid te nemen van zijn klanten, aan wie hij soms al veertig jaar kibbeling verkoopt. ,,Twee weken geleden kreeg ik gelukkig te horen dat de kermis in Duizel en Steensel in elk geval wel door zouden gaan.” Een bijzonder jaar werd 2020 evengoed, op een wat nare manier. Toch stopt Timmers per 14 augustus en is het niet meer makreel, forel en zalmmoot wat de klok slaat. ,,Ik ben blij dat ik hier in elk geval mag komen.”